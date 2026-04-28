Addio a Demetrio Barbero | lutto tra i giovani agricoltori di Vercelli

Un giovane agricoltore di 36 anni è deceduto lo scorso 25 aprile tra Villata e Borgo Vercelli. La vittima, che lavorava come operatore nel settore agricolo e faceva parte dell'Anga di Vercelli, è stata trovata senza vita in una località tra i due comuni. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e la comunità locale, che conoscevano il giovane per il suo impegno nel settore e la partecipazione alla banda del paese.

? Cosa sapere Demetrio Barbero, 36 anni, deceduto lo scorso 25 aprile tra Villata e Borgo Vercelli.. Il giovane agricoltore ricopriva un ruolo operativo nell'Anga di Vercelli e nella banda locale.. Il dramma che ha colpito la zona tra Villata e Borgo Vercelli lo scorso sabato 25 aprile ha strappato via Demetrio Barbero, un uomo di soli 36 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nelle comunità che lo avevano crescere. La notizia della scomparsa improvvisa del giovane padre di due gemelli ha scosso profondamente il territorio, colpendo un uomo che rappresentava un punto di riferimento per la realtà agricola locale. Mentre si...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Demetrio Barbero: lutto tra i giovani agricoltori di Vercelli Notizie correlate Asti: il vuoto di Demetrio, l’addio di Forza ItaliaLa notizia della scomparsa del consigliere comunale Pasquale Demetrio ha scosso la comunità di Asti, portando il partito Forza Italia a esprimere un... Addio a Vito, lutto tra i Vigili del Fuoco di AvellinoUna triste notizia ha colpito oggi la grande famiglia dei Vigili del Fuoco irpini: è venuto a mancare Vito Zelano, pompiere in servizio presso il...