Addio a Vito lutto tra i Vigili del Fuoco di Avellino

Oggi i Vigili del Fuoco di Avellino piangono la scomparsa di Vito Zelano, pompiere in servizio presso il distaccamento di Bisaccia e dipendente del Comando provinciale. La sua morte rappresenta un lutto per la comunità dei vigili, che lo ricordano come un membro stimato e dedicato. La notizia si diffonde tra colleghi e cittadini, che esprimono il loro cordoglio.

Una triste notizia ha colpito oggi la grande famiglia dei Vigili del Fuoco irpini: è venuto a mancare Vito Zelano, pompiere in servizio presso il distaccamento di Bisaccia, dipendente del Comando provinciale di Avellino. La notizia è giunta da Foggia, dove Vito si trovava, lasciando un vuoto profondo tra i colleghi che lo hanno conosciuto e lavorato al suo fianco. Aveva 56 anni ed era padre di famiglia. «Sono notizie che non vorremmo mai sentire, soprattutto di un bravo Pompiere e padre di Famiglia», si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dai colleghi. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Vergogna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Vigili del fuoco, Vito Cristino è il nuovo comandante provinciale

San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euroL'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede...

Approfondimenti e contenuti su Addio a Vito lutto tra i Vigili del....

Addio a Rocky, cane eroe dei vigili del fuoco. Da Amatrice a Rigopiano: ha scavato tra neve, macerie e silenzioFirenze, 28 gennaio 2026 – Ha scavato dove c’erano solo macerie, neve, silenzio e speranza. Ha cercato vite sotto i crolli e nei boschi, senza mai fermarsi, giorno e notte, accanto al suo conduttore. lanazione.it

Addio a Rocky, il cane eroe dei Vigili del Fuoco che ha salvato vite umane fra le macerie di Amatrice e RigopianoHa cercato vite tra macerie, neve, silenzio e speranza. Ha scavato dove c’erano solo distruzione e attesa, sempre accanto al suo conduttore. Rocky, il cane dell’unità cinofila dei Vigili del Fuoco, è ... greenme.it