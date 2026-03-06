Asti | il vuoto di Demetrio l’addio di Forza Italia

Asti piange la scomparsa del consigliere comunale Pasquale Demetrio, che ha lasciato la scena politica locale. La notizia ha suscitato un forte dolore tra i cittadini e ha spinto il partito Forza Italia a esprimere un messaggio di cordoglio ufficiale. La comunità si è fermata per ricordare la figura di Demetrio, che ha ricoperto un ruolo di rilievo nel consiglio comunale.

La notizia della scomparsa del consigliere comunale Pasquale Demetrio ha scosso la comunità di Asti, portando il partito Forza Italia a esprimere un cordoglio ufficiale e profondo. L’evento si è verificato nel contesto della vita politica locale astigiana, dove Demetrio era una figura di riferimento per il servizio alla comunità. In questo momento di dolore, l’intera organizzazione del partito si stringe attorno alla famiglia e ai cari del defunto. L’impegno dimostrato da Demetrio nelle istituzioni locali è stato caratterizzato da serietà e dedizione, valori che hanno definito la sua presenza pubblica. La perdita viene percepita come un vuoto significativo per il tessuto politico della città, poiché rappresentava con passione i principi del suo schieramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Addio all'ex ministra Valeria Fedeli, il cordoglio di Tassinari (Forza Italia): "Ne ho sempre apprezzato il tratto umano" Addio a Demetrio Egidi, l’ex capo della Protezione civile Emilia Romagna che gestì anche il terremoto del 2012Bologna, 16 gennaio 2026 - È morto l’ex capo della Protezione civile in Emilia Romagna, Demetrio Egidi: aveva 80 anni. Approfondimenti e contenuti su Forza Italia. Asti, il cordoglio di Forza Italia per la scomparsa del consigliere Pasquale DemetrioRiceviamo e pubblichiamo Forza Italia esprime profondo dolore per la scomparsa del consigliere comunale Pasquale Demetrio. Con la sua morte viene a ... atnews.it I tifosi della Lazio non votano Forza Italia per colpa di Lotito: manifesti a Roma e provinciaUna serie di manifesti sono stati affissi in tutta la Capitale e nei comuni limitrofi da parte del popolo laziale che continua la sua protesta nei confronti del senatore-presidente ... today.it