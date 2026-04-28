Adani provoca | Conceição meglio di Allegri in termini di coppe Sì ma tutto il resto?

Durante la trasmissione 'Viva El Futbol', Lele Adani ha commentato il confronto tra il Milan di Allegri e quello di Conceição, affermando che quest’ultimo è superiore in termini di vittorie in coppa. La discussione si è concentrata principalmente sui successi nelle competizioni europee e nazionali, senza approfondire altri aspetti delle due squadre o le performance complessive. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli analisti sportivi presenti in studio.

"L’anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l’ha vinta in Arabia, l’altra l’ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di Sergio è davanti in termini di Coppe al Milan di quest’anno. Sergio Conceicao è arrivato al posto di Fonseca e se vai a bilanciare e fai un confronto tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest’anno non c’è molta distanza. Voi avete mai visto una partita del Milan di quest’anno come la semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso? Io me la ricordo quella partita, Sergio si mette a 5, cambia il modo di giocare, vince con merito e domina l’Inter, la squadra che ha poi fatto la finale di Champions League". Nella sua analisi, Lele Adani sembra aver dimenticato qualche particolare non di poco conto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani provoca: “Conceição meglio di Allegri in termini di coppe”. Sì, ma tutto il resto? Notizie correlate Leggi anche: Allegri: “Il Var è oggettivo, tutto il resto soggettivo. Bisogna continuare a migliorare, ma sull’oggettività” Abodi frena: «A volte sembra che il calcio sia tutto, ma c’è tutto il resto! Mi occupo di altri temi»Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.