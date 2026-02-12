Allegri | Il Var è oggettivo tutto il resto soggettivo Bisogna continuare a migliorare ma sull’oggettività

Max Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro il Pisa. Il tecnico del Milan ha ribadito che il VAR è uno strumento oggettivo e che, secondo lui, tutto il resto rimane soggettivo. Ha anche aggiunto che bisogna continuare a lavorare per migliorare, ma l’importante è mantenere l’oggettività nelle decisioni arbitrali.

Il tecnico del Milan Max Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. La conferenza di Allegri. Che insidie porta la trasferta di Pisa? “ Il Pisa sta lottando per la salvezza e, di recente, ha giocato delle belle partite. In casa gioca molto, servirà grande attenzione dopo i dieci giorni di sosta. Ora nel ritorno i punti contano molto. È una delle quattro partite che ci porta al derby, e con tre di queste all’andata abbiamo fatto solo due punti “. Come stanno gli infortunati? E questa giornata quanto pesa visto gli scontri diretti Inter-Juve e Napoli-Roma? “ E’ un turno importante, come normale che sia quando ci sono scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nella 22ª giornata del campionato 2025-26, le decisioni arbitrali sono al centro dell'attenzione.

