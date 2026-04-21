Paola Iezzi ha dichiarato di aver deciso di non diventare madre perché avrebbe voluto occuparsi personalmente di un figlio, ma ha specificato che lei e il suo compagno erano impegnati con il lavoro. Recentemente, ha pubblicato il singolo “Stessa Direzione”, scritto insieme a Riccardo Zanotti e Raige, con composizioni di Marco Paganelli e Raige, e prodotto da Paga. Il brano include anche un assolo di sassofono suonato da Michele Monestiroli.

Paola Iezzi ha pubblicato “ Stessa Direzione ”, scritto da Paola insieme a Riccardo Zanotti e Raige, composto da Marco Paganelli e Raige, prodotto da Paga (Marco Paganelli) e con il sassofono di Michele Monestiroli. La cantante ha presentato il progetto negli studi di “Verissimo” il 19 aprile. “Lui è una persona molto solida e molto concreta. Non è uno da gesti plateali. – ha detto la cantante del compagno, il fotografo e regista Paolo Santambrogio. I due stanno insieme dal 2007 – Negli anni siamo diventati una squadra, lui è un po’ una roccia per me”. La dichiarazione per sposarsi c’è stata, ma poi tutto si è arenato perché “il matrimonio mi crea una specie di ansia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se avessi avuto un figlio, avrei voluto occuparmi io di lui, quindi ho scelto di non essere mamma. Io e il mio compagno eravamo impegnati col lavoro”: così Paola Iezzi

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