Manuel Locatelli ha parlato prima della partita tra Inter e Juventus, spiegando che Andrea Cambiaso attraversa un momento complicato a causa di alcune difficoltà nel adattarsi al ruolo. Durante l’allenamento, il centrocampista ha suggerito al giovane difensore di mantenere la calma e di continuare a lavorare con attenzione, sottolineando che ascolta sempre i consigli e può migliorare in alcune situazioni specifiche. Cambiaso, classe 2000, ha esordito da poco in Serie A e sta cercando di trovare il suo spazio nel modulo di Allegri.

Locatelli alla vigilia di Inter Juve si è soffermato anche sul momento difficile di Cambiaso dando dei consigli al proprio compagno. Le sue parole. Non è sicuramente un periodo facile per Cambiaso. L’esterno sta deludendo e le critiche nei suoi confronti non si fermano. Nella conferenza stampa di vigilia di Inter Juve Locatelli ha affrontato il tema consigliando il suo compagno. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE CAMBIASO – «Sono molto legato a lui, deve stare tranquillo, lui è uno che ascolta. Deve migliorare in alcune cose e lo sa: mette l’impegno in ogni cosa che fa. Non si tira mai indietro e solo il campo dimostrerà se lo applaudiranno ma sono certo che sarà così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli consiglia Cambiaso: «Deve stare tranquillo. E’ uno che ascolta, deve migliorare su alcune cose»

