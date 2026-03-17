Rudiger sulla ginocchiata a Diego Rico | Se avessi voluto davvero fargli male non si sarebbe rialzato

Durante la partita tra Real Madrid e Getafe, Antonio Rudiger ha colpito Diego Rico con una ginocchiata al volto. Dopo l’episodio, Rico si è rialzato e ha continuato a giocare. Rudiger ha commentato l’accaduto dicendo che, se avesse voluto davvero ferire il suo avversario, lui non si sarebbe rialzato. La scena ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media in tutta la Spagna.

La partita tra Real Madrid e Getafe non passerà agli annali solo per il risultato, ma per un episodio che ha fatto parlare tutta la Spagna: la ginocchiata rifilata da Antonio Rudiger al volto di Diego Rico. L’arbitro non ha estratto il cartellino rosso e il Var non è intervenuto, scatenando un mare di polemiche. L’episodio è stato così eclatante da finire anche nelle dichiarazioni del tedesco alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Manchester City. pic.twitter.comdezoigNkcA —. (@10xVini) March 2, 2026 Rudiger non si è tirato indietro e, tra ironia e provocazione, ha commentato: “ Intenzionale? Se avessi voluto davvero fargli male, non si sarebbe rialzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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