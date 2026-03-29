Caccia ai nazisti | viaggio nella storia con il procuratore Marco De Paolis

Il 27 marzo presso l’aula magna di un istituto scolastico si è svolto un incontro dedicato alla ricerca di ex collaboratori del regime nazista. L’evento ha visto la partecipazione del procuratore Marco De Paolis, che ha approfondito alcune vicende storiche legate a questo tema. La discussione si è concentrata sulla necessità di mantenere viva la memoria di quegli eventi e di affrontare le questioni legate alla giustizia storica.

Gli studenti del liceo Ribezzo di Francavilla Fontana hanno incontrato l'autore del libro su uno dei capitoli più controversi della storia italiana FRANCAVILLA FONTANA - “C’è un tempo per la pazienza e uno per la memoria”, cantava Ivano Fossati, e proprio di questo "tempo ritrovato" venerdì 27 marzo si è discusso presso l’aula magna dell’istituto F. Ribezzo di Francavilla Fontana durante la presentazione del libro "Caccia ai nazisti" del procuratore generale militare Marco De Paolis. L'evento ha messo a nudo il meccanismo dell'oblio che per cinquant'anni ha protetto i responsabili delle più atroci stragi nazifasciste in Italia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Caccia ai nazisti": viaggio nella storia con il procuratore Marco De Paolis Articoli correlati Un viaggio a lume di candela nella storia cesenate: la Malatestiana apre ai "Notturnali"Gli spazi della maestosa Biblioteca Malatestiana si aprono ancora una volta per le ormai celebri visite guidate a lume di candela: i “Notturnali”. Con la Folgore a El Alamein: viaggio nella storia con Fausto BiloslavoUn viaggio unico, al fianco della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. Tutto quello che riguarda Caccia ai nazisti viaggio nella storia... Argomenti discussi: Caccia ai nazisti: quando la Giustizia rompe il silenzio dell'Armadio, se n'è parlato allo Scientifico Ribezzo. Caccia ai nazisti: viaggio nella storia con il procuratore Marco De PaolisGli studenti del liceo Ribezzo di Francavilla Fontana hanno incontrato l'autore del libro su uno dei capitoli più controversi della storia italiana ... brindisireport.it A Budapest presentato 'Caccia ai nazisti' di Marco de PaolisOggi pomeriggio, alle 18, a Budapest, nei locali dell'Istituto Italiano di Cultura, verrà presentato il libro 'Caccia ai nazisti' di Marco De Paolis. De Paolis è procuratore generale militare presso ... ansa.it