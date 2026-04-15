Amministrative ad Avellino Walter Giordano rinuncia alla candidatura a sindaco

Walter Giordano ha annunciato di aver deciso di rinunciare alla candidatura a sindaco di Avellino, lasciando così il campo libero per le prossime elezioni amministrative. La sua comunicazione è stata rivolta a conoscenti e cittadini, spiegando la decisione di non proseguire con la corsa elettorale nel contesto del campo largo. La scelta avviene prima della presentazione ufficiale delle liste e delle candidature.

“Cari amici, ho deciso di rinunciare a concorrere alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo. Si tratta di una scelta maturata con senso di responsabilità, dopo aver preso atto della volontà condivisa di convergere su un profilo politico. Una decisione che comprendo e che approvo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Amministrative ad Avellino, l'appello di +EUROPA: "Il campo largo converga la candidatura su Walter Giordano"La politica, quando è degna del proprio nome, è prima di tutto assunzione di responsabilità. “Disponibile solo per il centrosinistra”: Walter Giordano punta alla candidatura a SindacoIn una nota, Giordano precisa di voler evitare “interpretazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti”, ribadendo con fermezza la propria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nessuna interlocuzione con il centrodestra. A D’Agostino ho chiarito la mia indisponibilità alla candidatura; Amministrative ad Avellino, l'appello di +EUROPA: Il campo largo converga la candidatura su Walter Giordano; Campo largo, Walter Giordano: io in campo, aspetto il Pd; Centrosinistra, è l’ora dei partiti. Walter Giordano nella rosa, associazioni sulle barricate. Avellino, Walter Giordano rinuncia alla candidatura a sindaco per il campo largoWalter Giordano ha annunciato la decisione di rinunciare alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo. Una scelta, spiega, maturata con senso di responsabilità dopo aver preso atto della ... irpiniaoggi.it Comunali, l’appello di +Europa: Il campo largo converga sulla candidatura di Walter GiordanoLa politica, quando è degna del proprio nome, è prima di tutto assunzione di responsabilità. Responsabilità verso chi attende risposte, verso chi ha smesso di attenderle, e verso una città che da tro ... irpinianews.it Walter Giordano rinuncia alla candidatura a sindaco di Avellino Si riporta la nota di Walter Giordano: Ho deciso di rinunciare a concorrere alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo. Si tratta di una scelta maturata con senso di responsabilità, - facebook.com facebook