Il Ficus lyrata, conosciuto anche come pianta a foglie a violino, è originario dell’Africa Occidentale, con zone di crescita che spaziano dalla Sierra Leone al Camerun. Per mantenere la pianta in buona salute, è importante posizionarla in un’area luminosa, evitando l’esposizione diretta al sole intenso. L’innaffiatura deve essere regolare, mantenendo il terreno umido ma senza ristagni d’acqua, per favorire una crescita equilibrata.

Il Ficus lyrata è una pianta originaria dell’Africa Occidentale, coprendo un’area che va dalla Sierra Leone al Camerun. Il suo habitat naturale sono le foreste calde e umide di queste zone, dove l’arbusto è in grado di crescere fino a raggiungere altezze di 15 metri. In natura spesso inizia il suo ciclo di vita come pianta epifita, aggrappandosi ai rami di altri alberi, prima di estendere le radici fino al suolo. Ma nelle nostre case trova alloggio e confort in vasi ampi e stanze luminose, omaggiandoci con il suo fogliame verde scenografico. Già, il fogliame: il Ficus lyrata è anche noto come “fico a foglia di violino” proprio per la forma caratteristica delle sue parti verdi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ficus Lyrata, dove posizionare e quanto innaffiare la pianta con le foglie a violino

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