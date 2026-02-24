Rete acque bianche a Rosarno | al via la manutenzione straordinaria dopo oltre 30 anni

La rete di acque bianche di Rosarno si rompe a causa di oltre tre decenni di usura, causando frequenti allagamenti durante le piogge intense. Per risolvere il problema, il Comune ha deciso di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e prevenire nuovi allagamenti nelle zone più vulnerabili. I lavori, che coinvolgono diversi punti critici della rete, si concentrano soprattutto nelle aree più a rischio.

A darne notizia è l'Amministrazione comunale. Interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti su tutto il territorio comunale per prevenire allagamenti e garantire maggiore sicurezza urbana A renderlo noto è lo stesso Comune che informa la cittadinanza che, "a partire da questa mattina, hanno preso avvio gli interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti delle acque bianche sull’intero territorio comunale. Si tratta di un’operazione di manutenzione straordinaria di particolare rilevanza, che non veniva realizzata in maniera organica da oltre 30 anni. Le attività saranno eseguite da una ditta specializzata, che opererà progressivamente nelle diverse aree della città fino al completamento dei lavori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

