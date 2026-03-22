ROMA, 22 MAR – “Dove scorre l’acqua cresce l’uguaglianza”. E’ il messaggio lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si celebra oggi, dedicata quest’anno alla forza trainante dell’acqua in favore dell’ uguaglianza di genere. “L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i diritti e la salute delle donne e delle ragazze” aggiunge Guterres. “Facciano in modo. dice ancora – che l’acqua diventi una forza per la parità di genere e che i suoi benefici si estendano ad ogni comunità nel mondo”. “È tempo che i... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guterres (Onu): ‘l’acqua diventi una forza per la parità di genere’

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Tutto quello che riguarda Guterres Onu 'l'acqua diventi una forza...

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