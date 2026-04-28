Un progetto volto a fornire acqua ai villaggi del Kenya ha ricevuto il sostegno del cantante Al Bano tramite uno spot pubblicitario. L’iniziativa, partita dal Sud Milano, mira a installare un pozzo per garantire l’accesso all’acqua potabile in aree rurali. La campagna coinvolge diverse persone e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza idrica in quella regione africana.

di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO Un pozzo per dissetare i villaggi del Kenya: anche il cantante Al Bano sostiene, con uno spot promozionale, l’iniziativa partita dal Sud Milano. Sulla piattaforma Gofundme è stata lanciata una raccolta di fondi per costruire un pozzo artesiano nei villaggi di Mwandimu, nella contea di Kwale, in provincia di Kinango. A promuovere l’iniziativa sono l’associazione culturale Orizzonte e Mariantonia Cioffi, insegnante volontaria nella scuola d’italiano per stranieri che, a San Giuliano Milanese, è gestita proprio da Orizzonte. Si punta a raggiungere quota 10.800 euro, la metà dei quali già raccolta. "Conosco personalmente questa realtà: mio marito è originario di questo villaggio e parte della sua famiglia vive tuttora lì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Acqua ai villaggi del Kenya. Sostegno anche da Al Bano

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Sanremo, storie d’amore sul palco dell'Ariston: da Dalida e Tenco a Benigni, Al Bano e Romina, fino ai Coma_CoseUno degli amori più intensi e tragici legati alla città ligure è quello tra Luigi Tenco e Dalida.

Al Bano anche a È Sempre CartabiancaBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 3 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Acqua ai villaggi del Kenya. Sostegno anche da Al Bano; Nel sud del Libano a rischio gli ultimi tre villaggi cristiani ancora abitati; Viaggio in Cisgiordania, dove l’acqua è l’arma finale: qui Israele controlla ogni goccia; Siria, villaggi sommersi dopo l'innalzamento del livello delle acque della diga di Al-Siha.

Acqua ai villaggi del Kenya. Sostegno anche da Al BanoSan Giuliano, spot del cantante per l’iniziativa partita dalla scuola d’italiano. L’obiettivo è raccogliere 10.800 euro: pozzo per un’area immersa nella foresta. ilgiorno.it

Dal Salento al Burkina Faso per regalare l’acqua ai villaggi: la sfida di Adriano NuzzoIl missionario laico da 10 anni scava pozzi contro siccità e povertà e dona allegria ai bimbi con i cori del Lecce Il Burkina Faso settentrionale è tra le aree in cui vivere è più difficile, parte ... lagazzettadelmezzogiorno.it

orari per bere acqua - facebook.com facebook

Xiaomi ha scoperto l'acqua calda e ne fa 360 litri x.com