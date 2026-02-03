Bianca Berlinguer torna questa sera con un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca. La conduttrice riprende il suo appuntamento settimanale su Rete 4, con ospiti e temi di attualità. La trasmissione va in onda alle 21:25, pronta a tenere compagnia ai telespettatori anche questa sera.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 3 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 febbraio 2026. Nella puntata, ampio spazio sarà dedicato agli scontri di sabato sera a Torino, avvenuti al termine della manifestazione organizzata in sostegno del centro sociale Askatasuna, durante i quali l’agente Alessandro Calista è stato accerchiato e violentemente aggredito, anche con l’utilizzo di un martello. A seguire, un approfondimento sulla situazione della frana a Niscemi: per far fronte a questa emergenza, dalle opposizioni e da molti cittadini si leva la richiesta di dirottare sulla ricostruzione di Niscemi alcuni dei fondi previsti per il Ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Al Bano anche a È Sempre Cartabianca

Bianca Berlinguer è tornata a condurre È sempre Cartabianca nel 2026, presentandosi con occhiali da sole protettivi.

