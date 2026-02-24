Sanremo storie d’amore sul palco dell' Ariston | da Dalida e Tenco a Benigni Al Bano e Romina fino ai Coma_Cose

Sanremo ha visto protagonisti numerosi amori celebri sul palco a causa di storie intense e di forte impatto, come il bacio tra Benigni e Olimpia Carlisi e la lunga relazione tra Al Bano e Romina. Questi momenti hanno lasciato un segno indelebile nel pubblico, creando ricordi che resistono nel tempo. La manifestazione continua a essere un palcoscenico di emozioni e passioni, pronti a scrivere nuove pagine di storie d’amore. La prossima edizione si avvicina, portando nuove sorprese.

Uno degli amori più intensi e tragici legati alla città ligure è quello tra Luigi Tenco e Dalida. Per la diva, il cantautore scrive Ciao amore, ciao, il brano che porta sul palco nel 1967. Ma proprio quell’edizione segna il suo destino: dopo l’eliminazione della canzone, Tenco viene trovato morto, consegnando alla storia del Festival una delle sue pagine più dolorose e leggendarie. In 76 anni di storia festivaliera abbiamo visto duettare e amarsi tantissime coppie dello spettacolo, che sul palco dei fiori hanno fatto volare il pubblico italiano. In attesa di Sanremo 2026, ecco gli amori più epici della manifestazione canora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Laura Pausini al Festival di Sanremo, una lunga storia d'amore con la moda. Ecco tutti i suoi look sfoggiati sul palco dell'AristonLaura Pausini torna a Sanremo e questa volta lo fa da co-conduttrice.

Sanremo 2026: Le Bambole di Pezza e un brano sull’amore e la solitudine sul palco dell’Ariston.Le Bambole di Pezza portano sul palco dell’Ariston il loro brano “Resta con me”, un pezzo che parla di amore e solitudine.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo, le storie d’amore che nessuno ricorda più: da Jovanotti e Rosita Celentano ad Anna Falchi e Fiorello; Se le canzoni in gara a Sanremo 2026 fossero dei libri, a quali assomiglierebbero?; Raf a Sanremo con Ora e per sempre: racconto la storia d’amore più importante; Raf a Sanremo 2026: il ritorno con una storia d’amore di fine anni ’80.

Sanremo, storie d’amore sul palco dell'Ariston: da Dalida e Tenco a Benigni, Al Bano e Romina, fino ai Coma_CoseIn attesa di Sanremo 2026, gli amori più epici sul palco dell'Ariston. Dalla «coppia più bella del mondo» Celentano-Mori al lungo, lunghissimo bacio di Benigni a Olimpia Carlisi passando per la coppia ... vanityfair.it

Festival di Sanremo, le storie d’amore che nessuno ricorda più: da Jovanotti e Rosita Celentano ad Anna Falchi e FiorelloDa Jovanotti e Rosita Celentano passando per Anna Falchi e Fiorello fino a Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. In attesa di Sanremo 2026, gli amori e i flirt che (forse) abbiamo dimenticato ... vanityfair.it

“A un certo punto, capisci che certe cose non si aggiustano”. Il musicista dei Coma Cose racconta la fine del legame con Francesca Mesiano. Il matrimonio lampo, il tour vissuto da separati e la consapevolezza della maturità - facebook.com facebook