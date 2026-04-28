Acli-Ires | aumentano lavoratori in povertà relativa

È stata presentata a Roma una ricerca condotta da Acli-Ires che analizza i redditi e le condizioni economiche dei contribuenti negli ultimi sei anni fiscali. Dall’indagine emerge un aumento del numero di lavoratori considerati in povertà relativa, un dato che riflette le difficoltà economiche crescenti nel mondo del lavoro. La relazione evidenzia come questa tendenza si sia sviluppata nel tempo, senza entrare nel merito delle cause specifiche.

Aumentano i lavoratori in povertà relativa. Presentata a Roma presso la sede nazionale delle Acli una nuova ricerca dedicata all’analisi dei redditi e delle condizioni economiche dei contribuenti negli ultimi sei anni fiscali. Servizio di Cesare Cavoni RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Acli-Ires: aumentano lavoratori in povertà relativa Acli-Ires: aumentano lavoratori in povertà relativa Notizie correlate In Emilia-Romagna 139 mila persone sono in povertà relativa: il 6.8% dei residentiIn Emilia-Romagna il dato regionale 2023 sulla povertà relativa, cioè con risorse mensili insufficienti rispetto a una soglia di consumi essenziali,... Sanità, dal Rapporto ACLI, CAF ACLI, NeXt Economia e Università Tor Vergata, emerge il “razionamento implicito” delle cure per le fasce più povereNonostante il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’accesso alle cure in Italia è oggi fortemente condizionato dalla...