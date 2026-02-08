In Emilia-Romagna 139 mila persone sono in povertà relativa | il 6.8% dei residenti
In Emilia-Romagna, circa 139 mila persone vivono in povertà relativa. Significa che queste famiglie non hanno abbastanza risorse per coprire i bisogni di base. Il dato si riferisce al 2023 e riguarda il 6,8% della popolazione residente.
In Emilia-Romagna il dato regionale 2023 sulla povertà relativa, cioè con risorse mensili insufficienti rispetto a una soglia di consumi essenziali, conta circa 139 mila famiglie, pari al 6,8% dei nuclei residenti. La povertà alimentare coinvolge circa il 10% della popolazione in Italia
