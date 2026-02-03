A San Mauro Pascoli la popolazione cresce. Nel 2025 sono più i residenti rispetto all’anno prima, con 12 persone in più. Luna e Nicolò restano i nomi più scelti tra i nuovi nati. La piccola comunità si sta espandendo e si vede anche nelle nascite recenti.

A San Mauro Pascoli nel 2025 è aumentato il numero della popolazione residente rispetto all’anno precedente: 12.423, +79 rispetto al 2024, di cui 6121 maschi e 6302 femmine. Un aumento in positivo nonostante si registri un leggero calo nel numero di nascite, 78, -10 rispetto al 2024 e un lieve aumento dei decessi, 106 rispetto ai precedenti 99. Tra i nati del 2025 i nomi più gettonati sono stati Nicolò e Luna. Resta, invece, immutato il numero di matrimoni celebrati a San Mauro Pascoli rispetto all’anno precedente: 41 unioni in totale, di cui 32 con rito civile e 9 con rito religioso. Sui 5001 nuclei familiari residenti il 12,04% è di origini straniere: la comunità albanese si conferma al primo posto con 565, seguita da quella marocchina 221, sono 131 i cittadini cinesi e 125 i rumeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Mauro Pascoli in crescita. Luna e Nicolò i nomi più diffusi

A San Mauro Pascoli il numero di abitanti cresce.

A San Mauro Pascoli non sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza.

