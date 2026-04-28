Acf l' Under 17 è tra le migliori 16 della Fase Nazionale

L'Under 17 dell'Acf si è qualificata tra le prime 16 squadre della Fase Nazionale. La squadra ha ottenuto il pass per la fase successiva dopo aver concluso con successo le partite preliminari. La competizione prosegue con le gare a eliminazione diretta, e la formazione si prepara a sfide decisive per avanzare ulteriormente nel torneo. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il settore giovanile della società.

Arezzo, 28 aprile 2026 – e stacca il pass per la fase successiva. PRIMAVERA: GENOA – ACF AREZZO 3-0 Non arriva il risultato sperato per la Primavera amaranto al rientro in campo dopo la pausa. La squadra di Mister Merola subisce un avvio complicato: il Genoa conquista due calci di rigore a distanza ravvicinata, al 7’ e al 10’, entrambi trasformati da Matzedda, che porta le padrone di casa sul doppio vantaggio. Le amaranto provano a reagire, ma non riescono a trovare la via della rete, anche a causa dell’espulsione di Marra che condiziona l’andamento della gara. Nel secondo tempo il risultato resta invariato fino al 72’, quando Galetti firma il definitivo 3-0.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, l'Under 17 è tra le migliori 16 della Fase Nazionale Notizie correlate Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 10 marzo 2026 – Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale. Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 25 marzo 2026 – Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase Nazionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ACF AREZZO || L'Under 15 vince e aggancia il terzo posto in classifica. L'Under 17 non riesce a ripetersi contro la Roma; Scheda squadra Fiorentina; Scheda squadra Fiorentina U17; Tabellino partita Nuova Paliano vs Circeo FC. Acf, l'Under 17 è tra le migliori 16 della Fase NazionaleNon arriva il risultato sperato per la Primavera amaranto al rientro in campo dopo la pausa. La squadra di Mister Merola subisce un avvio complicato: il Genoa conquista due calci di rigore a distanza ... lanazione.it Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 10 marzo 2026 – Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale. UNDER 17: PINETO – ACF AREZZO 1-2 Vittoria di grande importanza per le cittine guidate da Michele ... lanazione.it I giallorossi vogliono chiudere con un vantaggio in doppia cifra sullo Stilomonasterace per saltare gli spareggi e accedere direttamente alla fase nazionale. Il ds: «Ultima gara decisiva» facebook