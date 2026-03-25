Acf vittoria importante per l' Under 15 nella Fase Nazionale

L'Under 15 dell'ACF ha ottenuto una vittoria significativa nella fase nazionale, portando a casa i tre punti. La squadra ha battuto una formazione rivale in una partita giocata di recente. La Primavera, invece, è stata sconfitta di misura contro la capolista della classifica. L'incontro si è svolto in una data recente e ha visto entrambe le squadre confrontarsi in ambito ufficiale.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase Nazionale. La Primavera cade di misura contro la Juventus capolista. PRIMAVERA: ACF AREZZO – JUVENTUS 1-0 Sfida impegnativa per la Primavera amaranto di Mister Marco Merola, che al “Bruno Nespoli” ha ospitato la capolista Juventus. Il match si apre all’insegna dell’equilibrio, con l’ACF Arezzo compatto in fase difensiva e pronto a ripartire con trame offensive ordinate, mentre le bianconere provano a costruire gioco per avvicinarsi alla porta amaranto. La prima occasione arriva all’11’, con Marra che tenta la conclusione, trovando la pronta risposta in tuffo di Martinazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase Nazionale Articoli correlati Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 10 marzo 2026 – Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale. Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica alla fase nazionale con una giornata di anticipoArezzo, 20 gennaio 2026 – Trasferta a Milano per la Primavera amaranto, impegnata contro l’Inter, diretta inseguitrice dell’ACF Arezzo a tre punti di... Aggiornamenti e notizie su Fase Nazionale Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 25 marzo 2026 – Acf, vittoria importante per l'Under 15 nella Fase Nazionale. La Primavera cade di misura contro la Juventus capolista. lanazione.it Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase NazionaleArezzo, 10 marzo 2026 – Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale. UNDER 17: PINETO – ACF AREZZO 1-2 Vittoria di grande importanza per le cittine guidate da Michele ... lanazione.it