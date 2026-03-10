Acf vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale

Nella giornata del 10 marzo 2026, l'Acf ha registrato due risultati significativi nella Fase Nazionale delle categorie Under 17 e Under 15. La squadra Under 17 ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Pineto, conquistando così un risultato importante in uno scontro diretto. Entrambe le formazioni sono state protagoniste di incontri che hanno visto protagonisti i rispettivi giovani calciatori.

Arezzo, 10 marzo 2026 – . UNDER 17: PINETO – ACF AREZZO 1-2 Vittoria di grande importanza per le cittine guidate da Michele Spataro, che conquistano lo scontro diretto sul campo del Pineto al termine di una gara combattuta. Le padrone di casa partono con maggiore intensità e dettano il ritmo nei primi venticinque minuti. La prima occasione arriva già all'1', con Colarossi, ma Anagni si fa trovare pronta e blocca il tentativo. Al 7' arriva la risposta amaranto: Nudi calcia una punizione che termina però sul fondo. Con il passare dei minuti l'Arezzo cresce e trova il vantaggio al 44'.