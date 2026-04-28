Accusato di aver maltrattato e abbandonato i familiari disabili | condannato a 15 anni

Un uomo di 45 anni è stato condannato a quindici anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Chieti. La sentenza riguarda accuse di maltrattamenti nei confronti dei familiari disabili, tra cui il padre deceduto, la madre di 79 anni allettata e una sorella. Le condotte contestate hanno portato al decesso della madre, che si trovava in condizioni di salute precarie.

Un uomo di 45 anni è stato condannato a quindici anni di reclusione?dalla Corte d'Assise di Chieti con le accuse di maltrattamenti nei?confronti del padre, nel frattempo deceduto, della madre e della sorella, con?condotte che portarono al decesso della madre 79enne che era allettata. L'uomo è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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