Austria condannato l’alpinista accusato di aver lasciato morire la compagna in vetta

L’alpinista austriaco è stato condannato per aver lasciato morire la compagna in vetta al Grossglockner. La sentenza arriva dopo che il tribunale di Innsbruck ha riconosciuto la sua responsabilità per omicidio colposo aggravato da grave negligenza. Secondo il giudice, l’uomo ha abbandonato la donna poco prima di raggiungere la cima, ignorando i segnali di pericolo e mettendo a rischio la sua vita. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra gli appassionati di montagna e le autorità. La discussione sulla responsabilità in alta quota continua.

Il tribunale di Inssbruck ha condannato per omicidio colposo aggravato da grave negligenza l'uomo che aveva abbandonato la sua compagna poco prima dell'arrivo in vetta del Grossglockner. La donna è morta assiderata mentre la coppia tentava di scalare la vetta più alta del Paese lo scorso anno. Il 37enne imputato è stato condannato a cinque mesi di reclusione con sospensione della pena e a una multa di 9.600 euro. L'uomo e la compagna 33enne avevano intrapreso nel gennaio 2025 l'ascesa al Grossglockner, nell'Austria occidentale. Secondo l'accusa, la donna è morta a circa 50 metri sotto la vetta