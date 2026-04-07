Fiorentina morte Davide Astori | Galanti condannato perché accusato di aver fabbricato certificato falso

Un ex dirigente della Medicina sportiva è stato condannato per aver falsificato un certificato medico legato alla morte del calciatore della Fiorentina. La sentenza si basa sull’accusa di aver prodotto un documento falso che avrebbe influenzato le procedure mediche in relazione al decesso. La vicenda riguarda le procedure sanitarie e le verifiche ufficiali che sono state oggetto di indagini giudiziarie. La condanna è stata emessa nel corso di un procedimento penale aperto in seguito alla morte del calciatore.

“Si ritiene provato oltre ogni ragionevole dubbio il dolo di Galanti” per aver concorso con la dottoressa Toncelli “nel 2019, alla realizzazione di un documento con valutazione positiva dei dati Strain di Astori, retrodatato falsamente al 2017, in modo da apportare un elemento in più a suo favore nel processo per la morte dell’atleta”. Galanti, secondo il tribunale di Firenze, chiese alla dottoressa Toncelli di “redigere materialmente il documento relativo allo Strain di Astori”. L’ormai ex direttore della Medicina sportiva, si legge ancora, “aveva con lei un accordo rispetto all’inserimento della data controversa”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, morte Davide Astori: Galanti condannato perché accusato di aver “fabbricato certificato falso” Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: "Fabbricò un documento falso"La condanna in primo grado risale al 13 giugno del 2025 ma ora sono state rese note anche le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna... Astori, ospedale condannato a maxi riisarcimento per la morte dell'ex capitano della FiorentinaL’ospedale Careggi di Firenze pagherà 1,1 milioni di euro a compagna, figlia e parenti dell'ex difensore viola. Temi più discussi: Morte di Davide Astori: il cordoglio del Brescia Calcio e di Èlive; Davide Astori, confermata in appello la condanna a un anno per il medico sportivo Giorgio Galanti; Udinese-Fiorentina, una gara nel ricordo di Astori: i dettagli sull’iniziativa al Bluenergy Stadium; Muore Antonella Giuntoli, figlia dell’ex sindaco di Agliana. Il legame con Davide Astori. Fiorentina, morte Davide Astori: Galanti condannato perché accusato di aver fabbricato certificato falsoPer la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, l'ex direttore della Medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, è stato condannato, scrive il Tribunale nella motivazione della sentenza ... firenzepost.it La morte di Davide Astori: «Galanti condannato perché fabbricò un referto falso»Le motivazioni giudici sulla condanna all’ex direttore della Medicina sportiva di Careggi: «Retrodatò l'atto» ... msn.com ISCRIZIONI APERTE Camp Scuola Calcio Davide Astori – 6ª edizione Due settimane di calcio • divertimento • sport Nuove attività POSTI LIMITATI San Pellegrino ti aspetta #vamossanpe #CampDavideAstori #ScuolaCalcio #Estate - facebook.com facebook