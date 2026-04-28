Accosta e poi cade a terra Malore fatale per un centauro

Domenica pomeriggio, intorno alle 18, un motociclista ha avuto un malore mentre era in sella alla sua moto, causando la perdita di controllo e la caduta a terra. L'uomo è stato soccorso sul posto, ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e, nonostante gli interventi, è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del malore.

È stato un malore, con ogni probabilità, a far perder la vita a un motociclista domenica scorsa, intorno alle 18.30, sulla Sp255, via Modena, nei pressi di una rotonda dopo Sant’Agata (nel Bolognese). La vittima è Claudio Goldoni, 53 anni, di Medolla. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il motociclista, in sella a una Honda enduro 500, è riuscito a fermarsi per poi però cadere a lato carreggiata sull’erba. Non risulta infatti nessun impatto contro un altro mezzo. È stato dato subito l’allarme da un automobilista di passaggio che si accorto dell’uomo a terra e sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza. Anche l’elisoccorso è partito dall’ospedale Maggiore di Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accosta e poi cade a terra. Malore fatale per un centauro Notizie correlate Muore dopo aver votato al referendum: malore fatale, uomo si accascia a terraCascina (Pisa), 23 marzo 2026 – Un uomo di 87 anni è morto dopo aver votato al referendum sulla riforma della giustizia. Leggi anche: Passeggia in centro, poi il malore fatale. Ida muore in strada davanti alla sua amica