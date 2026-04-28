Accoltellamento al rifugio Mai Tardi patteggiamento per Pinoli

Nei giorni scorsi si è conclusa la vicenda giudiziaria relativa all’accoltellamento avvenuto il 18 luglio 2025 al rifugio “Mai Tardi” di Madesimo. L’episodio ha coinvolto i due gestori del rifugio, un uomo e suo nipote, che sono stati coinvolti in un procedimento legale. Alla fine, un dei due ha optato per un patteggiamento.

Si è conclusa nei giorni scorsi la vicenda giudiziaria legata all’accoltellamento avvenuto il 18 luglio 2025 al rifugio “Mai Tardi” di Madesimo, che aveva visto coinvolti i due gestori, zio e nipote, Massimiliano Pinoli e Ivan Invernizzi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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