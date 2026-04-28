Il governo sta considerando una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, che potrebbe durare meno rispetto alle precedenti. La decisione arriva in risposta alle richieste di sostenere i costi del carburante, con un'ipotesi di proroga ancora in fase di valutazione. La misura mira a contenere l'aumento dei prezzi senza indicare un termine preciso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli della possibile proroga.

ROMA – Il governo sta valutando “un’ulteriore proroga” del taglio delle accise”, che potrebbe essere “più breve delle precedenti” e “non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina” e quindi il taglio “potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Accise, Meloni: “Nuova proroga, forse più breve ma aiuterà il gasolio”

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