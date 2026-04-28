Il governo sta considerando un taglio differenziato delle accise su diesel e benzina, con una decisione prevista durante il Consiglio dei ministri di giovedì 30 aprile. La presidente del Consiglio ha menzionato questa possibilità, senza fornire dettagli specifici sui numeri o sulle modalità. La misura potrebbe influenzare i prezzi al consumo dei carburanti, che sono in aumento nei mesi recenti. La discussione si inserisce nel quadro delle azioni del governo per affrontare i rincari.

Si avvicina il 1° maggio, ultimo giorno in cui è efficace il decreto che taglia le accise sui carburanti per alleviare i consumatori dagli aumenti del prezzo del petrolio derivanti dalla guerra in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. Dell'argomento se ne discuterà nel Consiglio dei ministri previsto per giovedì 30 ottobre. Tuttavia, al termine della riunione di palazzo Chigi del 28 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che il governo sta valutando "un'ulteriore proroga" del taglio delle accise, che potrebbe essere "più breve delle precedenti" e "non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina" e quindi il taglio "potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Accise, il governo valuta taglio differenziato tra diesel e benzina

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