Carburanti niente taglio delle accise | cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel

Il governo ha deciso di non procedere con il taglio delle accise sui carburanti e sta valutando altre misure per affrontare l'aumento dei prezzi di benzina e diesel. La scelta arriva in un momento in cui i rincari sono stati influenzati dalla situazione in Iran. Per ora, non sono stati annunciati interventi specifici, ma si sta lavorando su alternative che possano contenere i costi.

Il taglio delle accise sui carburanti sembra ormai accantonato. Il governo cambia strategia e pensa a un altro tipo di intervento per mitigare gli effetti della guerra in Iran e dei rincari su benzina e gasolio. L’intenzione è di intervenire, soprattutto sul fronte dei carburanti più che sul gas, ma come è ancora da decidere. Per il momento il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si limita a mettere le mani avanti, bocciando il taglio delle accise che aiuterebbe “i più ricchi”. L’intenzione, invece, è di aiutare soprattutto i redditi bassi, magari con la carta Dedicata a te. Un altro aiuto potrebbe riguardare gli autotrasportatori, forse attraverso il credito d’imposta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Articoli correlati Effetto accise sui carburanti: il diesel supera la benzina nei prezziABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole fiscali in vigore dal primo gennaio L’entrata in vigore, dal 1° gennaio, delle nuove disposizioni previste... Leggi anche: Benzina e diesel, cosa farà il governo: le accise mobili e le 2 compagnie accusate di speculare Tutti gli aggiornamenti su Carburanti niente taglio delle accise... Temi più discussi: Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada; Niente caro carburanti in Consiglio dei Ministri: rinviato il taglio delle accise; Accise mobili: ecco perché lo sconto alla pompa sarebbe solo di pochi centesimi; Niente misure sulle accise, gasolio a 2,6 euro in autostrada. Niente misure sulle accise, gasolio a 2,6 euro in autostradaLe quotazioni del petrolio scendono, ma i prezzi dei carburanti corrono, e il gasolio in autostrada sfonda la soglia psicologica dei 2,6 euro al litro. Insorgono tutte le categorie, dai consumatori ag ... ansa.it Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostradaIl Consiglio dei ministri non approva misure urgenti contro l’aumento dei prezzi, mentre consumatori e imprese denunciano gravi ripercussioni economiche. ilsole24ore.com Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/controlli-rincari-carburanti-truffa-accise-distributori-abusivi-AIFtYEwB - facebook.com facebook Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: “No a reazioni emotive”. La premier continua ad aprire alle accise mobili ma dal Mef fanno ancora di conto. Di @LucaRoberto11 x.com