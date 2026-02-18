Iran tra avvertimenti USA e tensioni diplomatiche | negoziati nucleari a rischio e nuove proteste a Roma

L’Iran si trova in una fase critica a causa delle tensioni con gli Stati Uniti, che hanno lanciato nuovi avvertimenti. Le negoziazioni sul programma nucleare sono in bilico, mentre a Roma i manifestanti scendono in strada per protestare contro le recenti decisioni del governo iraniano. A Ginevra, i rappresentanti internazionali stanno cercando di mantenere aperto il dialogo, ma il clima resta molto pesante.

Ginevra sotto tensione: l’Iran tra l’avvertimento di Washington e un fragile spiraglio di dialogo. Ginevra è al centro di una crescente crisi diplomatica. L’amministrazione Vance ha lanciato un avvertimento all’Iran, invitando a non sfidare i limiti imposti dall’ex Presidente Trump al programma nucleare iraniano. Parallelamente, un gesto di protesta da parte di un deputato iraniano ha portato alla convocazione dell’ambasciatore iraniano a Roma, mentre i colloqui sul nucleare e la situazione in Ucraina rimangono in stallo. Un avvertimento diretto da Washington. L’amministrazione Vance ha espresso preoccupazione per le attività dell’Iran, ribadendo la necessità di rispettare i limiti stabiliti dall’ex Presidente Trump in merito al programma nucleare e al sostegno a gruppi armati nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tensioni Iran-Usa: Trump lancia messaggio ambiguo sul futuro dei negoziati nucleariDonald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran.

Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare

