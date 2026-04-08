Bolzano | 130 senzatetto in strada tra proteste e paradossi sociali

A Bolzano, circa 200 persone si sono riunite ieri pomeriggio in piazza Municipio per protestare contro le decisioni della giunta locale relative all’accoglienza dei senzatetto. Nelle stesse ore, si contavano circa 130 senza dimora che vivono per strada, evidenziando una situazione di disagio sociale che si sovrappone alle manifestazioni di dissenso pubblico. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle organizzazioni sociali, creando un clima di tensione nella piazza centrale della città.

A Bolzano, circa 200 persone hanno occupato piazza Municipio ieri pomeriggio per contestare le scelte della giunta Corrarati in materia di accoglienza. La protesta, organizzata da enti del terzo settore, denuncia l’emergenza abitativa causata dalla chiusura di centri per senzatetto. Il malcontento nasce da decisioni amministrative che hanno già colpito la struttura dell’ex Alimarket. In quel sito trovavano rifugio 60 individui, ora privati di un tetto. La tensione cresce guardando al prossimo obiettivo: l’ex Lemayr. Il 15 aprile l’edificio verrà chiuso, lasciando per strada altre 70 persone senza dimora. L’attrito tra Comune e Provincia. Non è solo una battaglia delle associazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: 130 senzatetto in strada, tra proteste e paradossi sociali Leggi anche: Proteste contro i giudici. Le assistenti sociali tramano: spostare i piccoli Trevallion Leggi anche: Milano, morto in strada un altro senzatetto