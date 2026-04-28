Accendere sigarette ai fantasmi | da Martha la mostra personale di Francesco Costantino
Dal 9 maggio all'11 luglio 2026, gli spazi di inizio ‘900 di Martha - Music ART House Academy a Palermo ospitano "Accendere sigarette ai fantasmi", mostra personale del pittore Francesco Costantino (Palermo, 1986) curata da Federico Lupo e Martina Martire.L’esposizione muove intorno al più.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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