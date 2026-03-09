Perdi sempre l’accendino? Il tuo telefono ora può accendere sigarette fuochi e alimenta tutti i tuoi device

Un nuovo modello di telefono resistente e multifunzione combina le caratteristiche di uno smartphone con la capacità di accendere sigarette, fuochi e alimentare altri dispositivi. Il dispositivo, chiamato OUKITEL WP63, è progettato per chi cerca praticità e affidabilità in ambienti difficili. La sua innovativa funzione di accensione lo rende utile in molte situazioni di avventura o emergenza.

OUKITEL WP63 trasforma il tuo telefono in un accendino portatile, pronto a sorprendere chiunque ami tecnologia e avventura. Presentato al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, questo smartphone rugged combina caratteristiche estreme per resistere a cadute fino a 30 metri con funzioni da vero strumento da sopravvivenza. La novità più curiosa? Un modulo integrato che genera fuoco, simile a un accendino da auto, perfetto per accendere sigarette o fuochi in campeggio, tutto controllabile tramite app. WP63 unisce potenza, robustezza e autonomia, trasformando lo smartphone in un dispositivo multifunzione unico nel suo genere. OUKITEL WP63 non è solo uno smartphone: la resistenza al design rugged lo rende perfetto per chi pratica outdoor estremo o vuole un device affidabile in ogni situazione.