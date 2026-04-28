Accademia della Crusca | Paolo D’Achille confermato presidente Insieme al Direttivo

L'Accademia della Crusca ha annunciato la conferma di Paolo D'Achille nel ruolo di presidente, mantenendo la sua posizione anche per il secondo mandato. La decisione è stata presa durante una riunione del Direttivo, che ha approvato all’unanimità la sua conferma. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alla composizione dell'organo direttivo o alle altre cariche istituzionali dell'ente.

FIRENZE – Paolo D’Achille è stato confermato presidente dell’Accademia della Crusca per il suo secondo mandato. Confermato anche il consiglio direttivo che, oltre a D’Achille, è composto da Rita Librandi (vicepresidente), Annalisa Nesi (accademica segretaria), Federigo Bambi e Rosario Coluccia (consiglieri). La ricerca di Paolo D’Achille, 71 anni, nome accademico di Integrale, ha concentrato la sua attività di ricerca sulla storia della lingua italiana, con particolare attenzione al rapporto tra parlato e scritto, alla lingua del teatro e del melodramma, oltre che all’italiano contemporaneo (neologismi, linguaggi giovanili, media e varietà regionali).🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Accademia della Crusca: Paolo D’Achille confermato presidente. Insieme al Direttivo Notizie correlate Paolo D’Achille confermato presidente dell’Accademia della Crusca(Adnkronos) – Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università Roma Tre, è stato confermato presidente... Confesercenti, nuovo direttivo. Ambrogetti confermato presidentePasquale Ambrogetti, storico ristoratore, è stato confermato presidente della Confesercenti di Bagno di Romagna dall’assemblea elettiva della sede... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La lingua Batte torna a teatro; MI_TO 150 MAGRETTI; ModArchive, scoprire la storia della moda con l’aiuto dell’IA; Lingua italiana, tra evoluzione e rischio impoverimento: l’allarme degli studiosi · LaC News24. Accademia della Crusca: Paolo D’Achille confermato presidente. Insieme al DirettivoPaolo D'Achille è stato confermato presidente dell'Accademia della Crusca per il suo secondo mandato. Confermato anche il consiglio direttivo che, oltre a D'Achille, è composto da Rita Librandi (vicep ... firenzepost.it Paolo D'Achille confermato presidente dell'Accademia della CruscaOggi, martedì 28 aprile 2026, Paolo D’Achille è stato confermato Presidente dell’Accademia della Crusca per il suo secondo mandato. Confermato anche il ... gonews.it Facciamo i nostri auguri a Paolo D’Achille, che oggi è stato confermato Presidente dell’Accademia della Crusca per il suo secondo mandato. La notizia nel nostro sito: accademiadellacrusca.it/.../paolo-dach… x.com Accademia della Crusca added a... - Accademia della Crusca - facebook.com facebook