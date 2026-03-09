Colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills l' artista era in casa | arrestata una donna

Una donna è stata arrestata dopo aver sparato colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L'artista si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno identificato e fermato la sospettata. L’incidente ha generato preoccupazione tra i vicini e le autorità locali.

