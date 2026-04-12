Ha messo canzoni da Youtube non ha fatto un show | polemiche su Justin Bieber al Coachella e sul presunto cachet da 10 milioni

Durante il festival musicale si è verificato un episodio che ha suscitato molte discussioni: l’esibizione di Justin Bieber, giudicata da alcuni come poco coinvolgente e caratterizzata dall’uso di brani prelevati da YouTube. La performance è stata descritta come poco energica e priva di un vero spettacolo dal vivo. La presenza del cantante ha acceso dibattiti online, anche per le voci riguardanti un presunto cachet di circa dieci milioni di euro.

Un’esibizione live che in molti hanno definito “pigra”. Quel che è certo è che la performance di Justin Bieber al Coachella è stata spiazzante, almeno secondo i siti di mezzo mondo. Stando a quanto ricostruisce Page Six, il cantante si è presentato sul palco in versione estremamente informale, con felpa, shorts e occhiali da sole, e ha scelto una formula lontana dai classici headliner del festival. Seduto su uno sgabello, ha alternato alcuni brani recenti a una sequenza di vecchi successi riprodotti anche tramite il laptop, in una sorta di medley di una dozzina di canzoni. “Ha messo canzoni da Youtube, non ha fatto uno show”. Una scelta che ha generato reazioni immediate online.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha messo canzoni da Youtube, non ha fatto un show”: polemiche su Justin Bieber al Coachella (e sul presunto cachet da 10 milioni) Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesiAnche se da anni si parla di una kermesse un po’ in declino rispetto ai fasti del passato, si tratta comunque di un appuntamento irrinunciabile, non... Kylie Jenner al Coachella: il segreto nelle unghie per Justin BieberIl mondo del lifestyle e della musica si intreccia in vista del festival Coachella, dove Kylie Jenner ha manifestato la sua vicinanza a Justin Bieber...