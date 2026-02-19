Rsa Dizzasco | 5 anni ai responsabili abusi e negligenze sugli

A Dizzasco, cinque anni di carcere sono stati inflitti ai responsabili della Rsa, condannati per aver commesso abusi e negligenze sui residenti. La decisione arriva dopo un’indagine durata mesi, che ha portato alla scoperta di violenze e maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti della struttura. Numerose vittime hanno raccontato di abusi fisici e psicologici subiti nel silenzio. La sentenza ha anche stabilito risarcimenti per le famiglie delle vittime, aprendo un fronte di discussione sulla tutela degli anziani nelle strutture residenziali.

Dizzasco, condanne e risarcimenti per i maltrattamenti alla Rsa: una sentenza che riapre il dibattito sulla cura degli anziani. Si chiude con una sentenza di primo grado che prevede condanne fino a cinque anni e risarcimenti alle famiglie delle vittime e allo Spi Cgil il caso dei maltrattamenti alla Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, in provincia di Como. La vicenda, emersa da una denuncia di un ex dipendente, ha portato alla luce abusi e negligenze nei confronti degli anziani ospitati, scuotendo l’opinione pubblica e sollevando interrogativi sulla qualità dell’assistenza nelle strutture per anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Rsa di Dizzasco, maltrattamenti agli anziani: chiesti oltre trent’anni di carcere complessivi per i sette operatoriIl pubblico ministero Alessandra Bellù ha richiesto oltre trent’anni di carcere complessivi per sette ex operatori della Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, accusati di aver maltrattato alcuni anziani ospiti della struttura.

Anziani degenti maltrattati nella Rsa di Dizzasco, picchiati e umiliati: la Procura chiede 7 condanneLa Procura di Como ha avanzato richieste di condanne contro sette operatori della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, accusati di aver maltrattato anziani degenti attraverso violenze e umiliazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.