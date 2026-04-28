Durante una conferenza stampa sul Piano Mattei a Roma, il Ministro ha commentato che spesso si ha l’impressione che il calcio rappresenti tutto, ma in realtà ci sono anche altri aspetti e settori da considerare. Ha sottolineato come lo sport, pur essendo importante, non debba oscurare le altre realtà e tematiche di rilievo. La discussione si è concentrata sui diversi ambiti di intervento e sul ruolo dello sport nel panorama nazionale.

. Parla il Ministro dalla conferenza stampa sul Piano Mattei a Roma. Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha evitato di soffermarsi sui temi calcistici a margine della conferenza stampa sul Piano Mattei a Roma. Il ministro ha sottolineato l’importanza del progetto, legato ai 120 anni dalla nascita di Enrico Mattei, definendolo parte di una strategia multidisciplinare di politica estera. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « Perché non parlo di calcio? Perché ogni cosa a suo tempo. I contenuti dei quali mi devo occupare sono tanti, a volte sembra che il calcio sia tutto, ma c’è tutto il resto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abodi: «A volte sembra che il calcio sia tutto, ma c’è anche il resto»

Abodi: Piano Mattei è nobile, disincentiva viaggi della speranza

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