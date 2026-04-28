Durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 sono stati presentati i modelli di abiti da sposa destinati al 2027, con sfilate e collezioni che hanno attirato l’attenzione di professionisti del settore di tutto il mondo. La manifestazione ha consolidato il ruolo della città catalana come punto di riferimento internazionale per il fashion nuziale, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le scelte di stile per le future nozze.

I padiglioni di Montjuïc, dal 22 al 26 aprile, si sono accesi ancora una volta di visioni, intuizioni, tessuti, offrendo un'ampia panoramica delle tendenze che definiranno la stagione in bianco 2027. Qualità e un elevato livello di creatività sono stati due degli aspetti più apprezzati di questa edizione. Un turbinio di sfilate (quest'anno 34) hanno presentato le collezioni 2027 di abiti da sposa di griffe provenienti da tutto il mondo. Un sogno collettivo, dunque, che unisce a ogni latitudine e longitudine, svelato ai nostri occhi attraverso i fashion show, tra quelli di grandi brand alle firme emergenti, che hanno offerto uno sguardo a 360 gradi sul futuro della moda sposa, conquistando l'attenzione di giornalisti, buyer, wedding planner ed esperti di questo affascinante universo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abiti da sposa: ho fatto un viaggio nel futuro e ho scoperto su cosa dovrà puntare chi convolerà a nozze nel 2027

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