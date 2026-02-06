La puntata di “4 Hotel” ambientata a Bergamo, registrata un anno fa e andata in onda il 26 ottobre 2025, non si trova più su nessuna piattaforma streaming. Sky ha deciso di rimuoverla dopo le polemiche scoppiate per le parole di un albergatore, che aveva dichiarato di aver bandito gli ebrei nel suo albergo. La scelta ha suscitato molte critiche sui social e tra il pubblico, portando alla cancellazione della puntata.

La puntata di “ 4 Hotel-la nuova stagione ” ambientata a Bergamo, Città alta, andata in onda il 26 ottobre 2025, dopo un anno da che era stata girata, ora non è più reperibile su nessuna piattaforma streaming. Lo scrive il Corriere della Sera nelle pagine locali oggi non è più reperibile né su Sky né altrove. Dopo la prima e unica messa in onda, la puntata è sparita dal broadcast. Anche su Google non è reperibile alcun filmato, ma solo brevi spezzoni di tre dei quattro hotel partecipanti. Non c’è traccia, quindi, nemmeno del ristorante Le Funi per vicende legate all’ex responsabile dell’hotel. Lui si chiama Paolo Maddaloni ed è l’imprenditore allora alla guida dell’albergo: i fatti risalgono all’aprile del 2024 quando aveva pubblicato una serie di post sulla pagina Instagram del Giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io ho un albergo e nel mio piccolo ho bandito gli ebrei”: Sky rimuove la puntata di 4 Ristoranti su Bergamo. Cosa è accaduto

