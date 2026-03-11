Chi ha prenotato un volo o ha in programma un viaggio con scalo nel Golfo si chiede quali rischi corre e se ha diritto a rimborsi. La situazione riguarda persone che hanno già acquistato biglietti per destinazioni come Maldive, Cina o Australia, e si trovano a dover affrontare eventuali problematiche legate a voli e cancellazioni. La questione è di interesse per chi ha programmato una vacanza o un viaggio d’affari in queste aree.

Roma, 11 marzo 2026 – Ho prenotato una vacanza in uno dei Paesi coinvolti o nell’ area della guerra. Ho già un volo (o più voli) per una meta ( Maldive, Cina, Australia. ) che contempla uno scalo nell’area del conflitto scatenato da Usa e Israele contro l’ Iran. Cosa devo fare? Posso partire? Ho diritto a dei rimborsi o posso riprogrammare le mie ferie-vacanze? Sono una serie di domande che molti (il periodo di Pasqua si avvicina) si stano facendo in queste ore e alle quali è possibile dare alcune risposte a partire da quanto riportato dal sito viaggiaresicuri curato dal Ministero degli Esteri. Ho prenotato un viaggio nell’area del conflitto. Che fare?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ho prenotato un volo o voglio fare un viaggio con scalo nel Golfo, cosa rischio? Ho diritto a rimborsi? Tutte le risposte

