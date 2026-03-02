Lotto la Fortuna colpisce a Caluso mentre la ruota di Torino porta bene in Sicilia | vincite per oltre 50mila euro

Un vincitore di Caluso, in provincia di Torino, ha ottenuto un premio di 27mila euro nel gioco del Lotto, mentre a Torino la ruota ha distribuito vincite per oltre 50mila euro, con alcuni premi assegnati in Sicilia. Questi risultati sono stati annunciati dalle autorità del settore, senza specificare ulteriori dettagli sui giochi o sui partecipanti coinvolti.

Così un appassionato di numeri è riuscito mettere le mani su un premio da 27mila euro (26.999 euro) a Caluso, in provincia di Torino. La vincita è stata registrata nell'ambito del concorso del Lotto della giornata di sabato, 28 febbraio, ed è riconducibile a un possibile terno ben assestato. Ma la fortuna di Torino valica i confini regionali. Così infatti un altro fortunato giocatore di Santa Venerina, in provincia di Catania in Sicilia, si ritrova ora a dover gestire una vincita da 25.800 euro grazie a una quaterna più che fortunata – 915327890 – giocata sulla ruota di Torino.

