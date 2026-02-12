Sant’Antimo tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti

La polizia di Sant’Antimo ha pizzicato due persone che lasciavano rifiuti in maniera abusiva. Le videocamere le hanno filmate mentre abbandonavano sacchi e immondizia in strada. Il sindaco Buonanno ha già annunciato multe salate e denunce penali, invitando i cittadini a segnalare qualsiasi episodio simile. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti diventa una priorità per il Comune.

Videocamere incastrano i responsabili in due episodi distinti: il sindaco Buonanno annuncia sanzioni e denunce, richiama al rispetto del territorio e invita a segnalare gli episodi. Due episodi, un'unica certezza: l'inciviltà continua. A Sant'Antimo l'abbandono illecito è al centro dell'attenzione pubblica. Documentati, attraverso gli occhi elettronici di telecamere, due distinti episodi: nel primo si vede un uomo scaricare un sacco di rifiuti in strada, nel secondo un gruppetto di persone, ciascuna con un saccone. In entrambi i casi si vede lasciare materiale in piena violazione delle regole della raccolta differenziata.

