Nuove fototrappole in città il sindaco Caserta | Tolleranza zero contro l' abbandono illecito dei rifiuti

Il sindaco di Teverola, Caserta, ha annunciato l’installazione di una terza fototrappola per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. La decisione nasce dalla costante presenza di discariche abusive lungo le strade del paese, che spesso vengono segnalate dai cittadini. Con questa misura, l’amministrazione mira a identificare e sanzionare chi viola le regole ambientali, rafforzando la lotta contro i comportamenti scorretti.

Terza fototrappola in arrivo nel comune di Teverola. Lo ribadisce ribadisce la linea dell’amministrazione comunale di totale intransigenza nei confronti dell’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale, fenomeno che rappresenta una grave violazione delle normative ambientali e un atto di inciviltà che compromette il decoro urbano e la salute pubblica. Nel territorio comunale sono attualmente operative due fototrappole, già impiegate con risultati concreti e documentati. Grazie all’attività di controllo e accertamento condotta dalla polizia municipale, sono stati individuati numerosi responsabili, nei cui confronti si è proceduto all’elevazione di plurimi verbali di contestazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

