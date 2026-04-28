A6 Torino-Savona e A10 rimossi i cantieri per il ponte del Primo Maggio | via libera per chi punta al mare gli orari del Tunnel di Tenda

Per il ponte del Primo Maggio, i cantieri lungo l'A6 Torino-Savona e l'A10 sono stati rimossi, permettendo un traffico più fluido sulle strade principali che portano verso il mare. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si basa sulla fine dei lavori programmati. Le autorità hanno precisato che eventuali code saranno causate esclusivamente dal volume del traffico, senza interventi di cantiere in corso. Sono stati inoltre comunicati gli orari di apertura del Tunnel di Tenda.

Se ci saranno code lo determinerà il traffico, per sua natura, ma non un cantiere. In vista del ponte del Primo Maggio e alla luce dei tanti cittadini che si metteranno in macchina alla volta di mete facilmente raggiungibili per trascorrere tre giorni di relax, è arrivata conferma per voce.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Orari di apertura del Tunnel di Tenda: il calendario fino al 6 aprile, Pasqua compresaLa commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita venerdì 6 febbraio ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo... Leggi anche: Cervia, il gusto della Romagna tra mare e tradizione: gli eventi per il ponte del Primo Maggio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sulla Torino-Savona: un 77enne ferito grave, traffico bloccato; Scontro tra auto a Cavallermaggiore, grave un pensionato. Code e rallentamenti sulla Torino-Savona; Quattro feriti sulla Torino-Savona, uno è grave; Grave incidente sulla A6 Torino-Savona: traffico in tilt. Quattro feriti: due persone incastrate tra le lamiere, grave un 77enne. Schianto sull’A6: pensionato in fin di vita, traffico paralizzato verso SavonaGrave incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, con pesanti ripercussioni sul traffico e momenti di forte apprensione per le condizioni di uno dei feriti. Lo scontro è avv ... giornalelavoce.it Grave incidente sulla A6 Torino-Savona: traffico in tilt. Quattro feriti: due persone incastrate tra le lamiere, grave un 77enneInterviene anche l'elisoccorso. Molti automobilisti, in coda dopo il blocco delle forze dell'ordine, sono scesi dalle auto per curiosare e chiedere spiegazioni ... targatocn.it TERMINE EVENTO: A6 Torino-Savona VEICOLO FERMO in corsia di Emergenza al chilometro 94+000 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino (Inizio evento ore 17:46 del 27-04-2026) #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com facebook