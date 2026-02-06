Orari di apertura del Tunnel di Tenda | il calendario fino al 6 aprile Pasqua compresa

La commissione Italia-Francia ha annunciato gli orari di apertura del nuovo tunnel di Tenda. La decisione riguarda il periodo dal 7 febbraio al 6 aprile 2026, inclusa la Pasqua. Le fasce di transito sono state stabilite per permettere ai veicoli di passare in modo più sicuro e regolare durante tutto questo periodo.

La commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita venerdì 6 febbraio ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda per il periodo compreso tra sabato 7 febbraio e lunedì 6 aprile 2026. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’analisi dei dati.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Durante le festività fino all’11 gennaio 2026, il Tunnel di Tenda vedrà un’estensione degli orari di apertura.

La commissione intergovernativa Italia-Francia ha stabilito le fasce orarie di transito nel nuovo tunnel di Tenda, valide dal 12 gennaio al 6 febbraio.

