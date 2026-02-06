Orari di apertura del Tunnel di Tenda | il calendario fino al 6 aprile Pasqua compresa
La commissione Italia-Francia ha annunciato gli orari di apertura del nuovo tunnel di Tenda. La decisione riguarda il periodo dal 7 febbraio al 6 aprile 2026, inclusa la Pasqua. Le fasce di transito sono state stabilite per permettere ai veicoli di passare in modo più sicuro e regolare durante tutto questo periodo.
La commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita venerdì 6 febbraio ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda per il periodo compreso tra sabato 7 febbraio e lunedì 6 aprile 2026. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’analisi dei dati.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Tenda Tunnel
Orari di apertura del Tunnel di Tenda durante le festività, fino a domenica 11 gennaio 2026
Durante le festività fino all’11 gennaio 2026, il Tunnel di Tenda vedrà un’estensione degli orari di apertura.
Decise le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda: quando sarà aperto al traffico
La commissione intergovernativa Italia-Francia ha stabilito le fasce orarie di transito nel nuovo tunnel di Tenda, valide dal 12 gennaio al 6 febbraio.
