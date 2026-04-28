A2A sfida l’instabilità globale | investimenti record e +71% energia

A2A ha annunciato un incremento del 71% nella capacità elettrica installata nel bilancio 2025, segnando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La società ha investito in modo consistente per affrontare le sfide dell'instabilità globale, concentrandosi sulla crescita nel settore energetico. Questi dati mostrano un impegno forte verso lo sviluppo di infrastrutture energetiche, con un'attenzione particolare alla produzione di energia eolica e altre fonti rinnovabili.

📌 Cosa sapere A2A registra un aumento del 71% della capacità elettrica installata nel bilancio 2025. Gli investimenti del gruppo raggiungono 1,7 miliardi di euro per contrastare l'instabilità geopolitica. Oltre il 75,16% del capitale sociale si è riunito per l'assemblea di A2a, dove Tasca ha illustrato i risultati del 2025 caratterizzati da una crescita della capacità elettrica installata pari al 71%. Durante l'apertura dei lavori dell'assemblea degli azionisti, il presidente del gruppo ha🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2A sfida l’instabilità globale: investimenti record e +71% energia Notizie correlate Approvato il bilancio 2025, A2A punta 23 miliardi sul futuro: “Più energia agli investimenti”Brescia, 18 marzo 2026 – Investimenti in crescita, ricavi in aumento e una struttura finanziaria che si rafforza nonostante uno scenario energetico... Fotovoltaico Tandem: Efficienza Record Superata al 34%, Nuova Frontiera per l’Energia Solare e Sostenibilità Globale.Un nuovo record mondiale nell'energia solare è stato stabilito il 17 febbraio 2026: moduli fotovoltaici tandem capaci di convertire la luce solare in...