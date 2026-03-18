Approvato il bilancio 2025 A2A punta 23 miliardi sul futuro | Più energia agli investimenti

Il bilancio 2025 di A2A è stato approvato e prevede investimenti per 23 miliardi di euro. La società ha registrato un aumento dei ricavi e una struttura finanziaria più solida, nonostante le sfide del mercato energetico. La strategia si concentra su un incremento degli investimenti e sulla crescita futura. La presentazione del bilancio è avvenuta a Brescia il 18 marzo 2026.

Brescia, 18 marzo 2026 – Investimenti in crescita, ricavi in aumento e una struttura finanziaria che si rafforza nonostante uno scenario energetico ancora complesso e volatile. Bilancio 2025 di A2A. È questa la fotografia scattata dal bilancio 2025 di A2A, approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Roberto Tasca. Il Gruppo ha destinato lo scorso anno 1,7 miliardi di euro agli investimenti, in aumento dell’11% rispetto al 2024, di cui un miliardo per progetti di sviluppo, principalmente finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle reti di distribuzione elettrica e all’aumento della flessibilità degli impianti di generazione, nonché alla crescita dei business in ambito circular economy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Approvato il bilancio 2025, A2A punta 23 miliardi sul futuro: “Più energia agli investimenti” Articoli correlati Approvato bilancio comunale. Guarda soprattutto ai sostegni più che agli investimentiMONTOPOLI "In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi abbiamo scelto di blindare i servizi e proteggere le fasce medie... Firenze: approvato il bilancio del Comune. Con 1,1 miliardi d’investimentiFIRENZE – Il Consiglio comunale di Palazzo Vecchio ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Firenze presentato quest’oggi dalla... Una raccolta di contenuti su Approvato il bilancio 2025 A2A punta 23... Temi più discussi: L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2025; Acea ha approvato il bilancio 2025; Bilancio 2025, Acea chiude l'anno con risultati record e un utile in forte crescita; Banca Ifis, il CdA approva il Progetto di Bilancio 2025. Aeroporto di Bologna: cda approva bilancio 2025Il consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA, riunitosi ieri sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio di AdB ed il ... avionews.it Il CdA di Cherry Bank approva il Progetto di Bilancio 2025Il Consiglio di Amministrazione di Cherry Bank, che si è riunito ieri (lunedì 16 marzo) sotto la Presidenza di Marina Natale, ha approvato il Progetto di ... chiamamicitta.it Serata balorda per Guardiola. Ma assolutamente approvato questo look a metà tra "Studente al terzo anno di Sociologia con vista sul fuori corso" e Michele Misseri prime. - facebook.com facebook In #Kazakistan è stato approvato col 90% dei voti il referendum costituzionale. La nuova costituzione rafforza i poteri del Presidente Kassym #Tokayev, al governo dal 2019. Il fulcro della riforma è l'abolizione del bicameralismo (Senato e Assemblea), sostit x.com