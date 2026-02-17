Fotovoltaico Tandem | Efficienza Record Superata al 34% Nuova Frontiera per l’Energia Solare e Sostenibilità Globale

Il 17 febbraio 2026, i ricercatori hanno raggiunto un nuovo record di efficienza nel settore fotovoltaico, superando il 34% di capacità di conversione dell’energia solare. La causa di questo risultato è l’utilizzo di moduli tandem, che combinano materiali come III-V, germanio e silicio per migliorare le prestazioni. In particolare, i pannelli che integrano III-V e germanio hanno raggiunto un’efficienza del 34,2%, mentre quelli con III-V e silicio arrivano al 31,3%. Un esempio concreto di questa innovazione si può vedere nelle nuove celle solari installate in alcune centrali di produzione energetica in Europa

Fotovoltaico Tandem: Superata la Barriera del 34% di Efficienza, Una Nuova Era per l'Energia Solare. Un nuovo record mondiale nell'energia solare è stato stabilito il 17 febbraio 2026: moduli fotovoltaici tandem capaci di convertire la luce solare in elettricità con un'efficienza del 34,2% (con materiali III-V e germanio) e del 31,3% (con III-V e silicio). Questa svolta tecnologica, annunciata a livello internazionale, promette di ridurre i costi dell'energia pulita e accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. La Scienza Dietro l'Innovazione. L'efficienza dei pannelli solari è un fattore chiave per rendere l'energia solare competitiva con le fonti fossili.